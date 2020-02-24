Україна посилила нагляд за пасажирами з Італії через коронавірус

Прикордонники України перейшли на посилений режим спостереження за громадянами, які перебувають з Італії в зв’язку з поширенням коронавірусу Covid-19 в цій країні.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

– За нами залишається лише посилене спостереження за пасажирами, як в авіаційних пунктах пропуску, так і на автомобільних та залізничних пунктах пропуску. Про ситуацію в Італії інформація доведена до всіх наших підрозділів, – сказав Демченко.

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Він додав, що йдеться про візуальне спостереження за громадянами. У разі підозр щодо проблем зі здоров’ям людям рекомендуватимуть звернутися до лікаря та інформуватимуть медперсонал.

Подібні дії прикордонники вчиняли з початку загострення ситуації з поширенням коронавірусу у світі, проте тепер особливу увагу приділятимуть італійському напрямку.

Нагадаємо, в Італії зафіксували вже 152 випадки захворювання новим типом коронавірусу. У результаті пневмонії, викликаної інфекцією, в країні загинули троє людей.