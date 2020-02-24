В Україні в аеропортах перевірятимуть пасажирів з 29 країн на коронавірус

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в українських аеропортах будуть перевіряти пасажирів з усіх країн, в яких виявили випадки зараження на коронавірус.

– Станом на сьогодні на території Україні не зафіксовано жодного випадку зараження на коронавірус. Пасажирів, які прибуватимуть в аеропорти з усіх країн, в яких зафіксований коронавірус – перевірятимуть, – заявив Олексій Гончарук.

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Випадки зараження виявили у 29 країнах. У країнах Європи зареєстровано 201 випадок: Німеччина – 16; Франція – 12; Велика Британія – 9; Італія – 224; РФ – 2; Іспанія – 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку.

– Ми посилюємо заходи безпеки. У зв’язку з тим, що у нас багато громадян перебувають в Італії. Більшість з них повертаються в Україну не літаками, а автобусами через пункт пропуску Тиса на Закарпатті. Від завтра там, також, будуть вжиті такі самі заходи безпеки, – зазначив Гончарук.

Раніше Факти ICTV писали, що у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19 Генеральне консульство України в Мілані з 25 лютого призупиняє прийом громадян та видачу документів.