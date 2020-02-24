В Італії серед хворих на коронавірус немає українців

Серед громадян України, які перебувають на обліку в Італії, не зафіксовано випадків захворювання новим типом коронавірусу Covid-19.

Офіційно на обліку Італії знаходяться близько 15,6 тис. українців, серед них близько 9,1 тис. – на обліку консульства в Мілані.

– Інформації про зараження коронавірусом громадян України в Італії не надходило, – повідомили у прес-службі МЗС.

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У Міністерстві закордонних справ не сказали про те, чи планується евакуація громадян України з Італії в зв’язку зі спалахом коронавірусу в країні.

Наразі всі медичні служби Італії переведені в стан підвищеної готовності.

Вживаються всі необхідні заходи для того, щоб не допустити подальше поширення коронавірусу і подолати наслідки зараження.

Нагадаємо, через спалах нового типу коронавірусу Україна проводитиме температурний скринінг на прикордонних постах, які пропускають найбільше громадян з Італії.

Такі заходи ухвалені для того, щоб не допустити потрапляння захворювання на територію України.