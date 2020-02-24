В Одеській області без світла залишилися 145 населених пунктів

24 лютого через негоду в Одеській області виявилися знеструмлені 145 населених пунктів.

Без електрики залишилися населені пункти в наступних районах:

Березовський – 24;

Подільський – 12;

Ізмаїльський – 1;

Білгород-Дністровський – 27;

Роздільнянський – 24;

Овідіопольський – 8;

Лиманський – 17;

Іванівський – 16;

Біляївський – 7.

А також в Чорноморську 2 та Одесі – 7.

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Всього в Одесі ураганний вітер повалив більше сотні дерев, одне з яких травмувало жінку.

До слова, в Одесі на вулиці Пастера дерево, яке впало через сильний вітер пошкодило контактну мережу.