PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Одеській області без світла залишилися 145 населених пунктів

24 лютого через негоду в Одеській області виявилися знеструмлені 145 населених пунктів.

Без електрики залишилися населені пункти в наступних районах:

  • Березовський – 24;
  • Подільський – 12;
  • Ізмаїльський – 1;
  • Білгород-Дністровський – 27;
  • Роздільнянський – 24;
  • Овідіопольський – 8;
  • Лиманський – 17;
  • Іванівський – 16;
  • Біляївський – 7.

А також в Чорноморську 2 та Одесі – 7.

Читайте: В Одесі через падіння дерева загинула перехожа

Всього в Одесі ураганний вітер повалив більше сотні дерев, одне з яких травмувало жінку.

До слова, в Одесі на вулиці Пастера дерево, яке впало через сильний вітер пошкодило контактну мережу.

Джерело: ДСНС

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка