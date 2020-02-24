В Україні спостерігається російська агресія – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія порушує міжнародне право, зокрема війною проти України.

Він додав, що РФ намагається демонструвати свою “силу”, порушуючи повітряний простір інших країн світу.

– Тому не можна сказати, що це держава надійна, яка мирним шляхом реалізує свої інтереси. Ми є абсолютним прихильником дотримання міжнародного права, тоді як з боку Росії його чітко і послідовно порушують. Ми багато разів протестували проти цього, захищаючи Україну та Грузію. Звичайно, Москві це не подобається, – сказав Дуда.

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За словами президента Польщі, РФ не подобається присутність військ НАТО над Віслою.

Він вважає, що військова присутність Альянсу необхідна в умовах російської агресії проти України.

До слова, під час виступу на безпековій конференції у Мюнхені президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія – це війна в Європі.

Він додав, що вона триває уже стільки, скільки і Друга світова війна.