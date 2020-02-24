ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування коронавірусу

Всесвітня організація здоров’я передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус Covid-19.

Вони містять приблизно 3 тис. реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання більше 950-ти людей.

У МОЗ повідомили, що організація з 2019 року надає підтримку Україні з покращення підготовки до надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я.

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Міністерство охорони здоров’я також нагадало, що у всьому європейському регіоні посилено заходи з тестування коронавірусу. ВООЗ запровадила механізм передачі клінічних зразків пацієнтів (тих, які відповідають епідеміологічному визначенню підозри на інфікування Cоvid-19) до міжнародних референс-лабораторій.

Наразі в європейському регіоні працює шість міжнародних лабораторій для виявлення та перевірки на новий коронавірус.

До слова, раніше посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей повідомив, що у Китаї вже розробили вакцину проти коронавірусу.