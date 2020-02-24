Як не заразитися коронавірусом і чому панікують люди

Україну накрила хвиля протестів. Вони спалахували у всіх регіонах, де влада планувала розмістити евакуйованих з Китаю.

Тернопільщина, село Конопківка. Два дні місцеві мешканці блокують дороги до санаторію Медобори. Об’єкт – приватний. Директор погодився розмістити евакуйованих, але місцеві копають рови. Будують блокпости та під дощем посеред ночі проводять молебен.

Наступного дня ситуація повторюється у Винниках, що на Львівщині. Місцеві мешканці разом із медичним персоналом забарикадували в’їзди до військового шпиталю. Паніку посилювали, в тому числі і дії керівництва. У шпиталі на лікуванні знаходилися близько 800 пацієнтів. Їх екстрено, нічого не пояснюючи, почали виписувати та переводити до інших медзакладів.

Потім людей спробували заспокоїти, мовляв, це лише навчання. Але ніхто цьому не повірив.

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Саме секретність, яку так намагалися зберегти в уряді, і зіграла злий жарт. Напередодні евакуації в МОЗ заявили, що існують чотири місця, які підходять для обсервації. Але куди саме повезуть евакуйованих стало відомо тільки вже по факту.

Затягування часу з вильотом українців з Китаю також не грало на руку владі. Ще 3 лютого уряд приймає рішення про екстрену евакуацію, але рейс з Уханя весь час переноситься.

Але ж чому не вдалося уникнути масової істерії? Ми показуємо кадри з Нових Санжар соціальному психологу. Посадовці не врахували психологічного фактору. До того ж, у Нових Санжарах спрацював ще й ефект натовпу.

Тож, що потрібно знати про коронавірус? Він не передається на відстані більше двох метрів, не вражає через продукти, не живе більше 48 годин. Від зараження вірусом вберігає миття рук та термічна обробка продуктів.

Всесвітня організація охорони здоров’я вже дає обережні прогнози про поліпшення ситуації з коронавірусом у Китаї. Пік захворюваності минув. Рівень смертності знижується. Лікарі підкреслюють – в Україні не зафіксовано жодного випадку зараження на коронавірус.

Факти ICTV раніше писали про те, що Китай дозволив здоровим людям виїжджати з Уханя.