PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Затори у Києві сягнули 8 балів: столицю зупинила злива зі снігом (КАРТА)

Затори в Києві 24 лютого сягнули 8 балів. Причина – різке погіршення погодних умов.

Через зливу зі снігом проблеми з рухом спостерігаються на усіх основних магістралях столиці.

Водії стоять у заторах на бульварі Лесі Українки, проспектах Перемоги, Голосіївському та Валерія Лобановського. На менших вулицях ситуація не краща.

Також у сторону центру Києва ускладнено рух на всіх мостах.

Читайте: На виїзді з Києва авто насмерть збило пішохода

Пробки в Киеве достигли 8 баллов: столицу остановил ливень со снегом КАРТА

Як повідомлялося, зіткнення близько ста авто в Канаді сталося через сильний снігопад.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка