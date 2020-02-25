Головна подія з кібербезпеки в Україні – конференція Дієві стратегії у кіберпросторі – відбудеться у Києві 19 березня.

Мета конференції – об’єднати ключових гравців держави, приватного сектору та академічних кіл для спільного розвитку екосистеми безпечного кіберпростору та протидії кіберзлочинам.

Це перший крок до такої взаємодії, місце зустрічі й обміну досвідом щодо стратегічних питань кібербезпеки.

Запрошені спікери – національні та світові експерти, управлінці топ-рівня.

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Серед ключових тем обговорення та виступів – приклади стратегічного бачення та співпраці у сфері кібербезпеки:

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, представить концепцію розвитку кіберполіції.

Андрій Коболєв, голова правління НАК Нафтогаз України, розповість про реальний досвід та стратегію кібербезпеки на підприємстві критичної інфраструктури.

John Liau, відповідальний міжрегіональний агент United States Secret Service, розгляне кейси публічно-приватного партнерства та ефективної взаємодії правоохоронних органів США і бізнесу.

Світові експерти Matt LaVigna (President&CEO National Cyber Forensic and Training Alliance, США), Carsten Meywirtgh (керівник Дивізіону по боротьбі з кібер-злочинами, Bundeskriminalamt, Німеччина), Tyson Johnson (Головний операційний директор CyberNB, Канада) візьмуть участь у панельній дискусії про роль недержавних організацій у розробці стратегій кібербезпеки.

Володимир Павелко, співініціатор та СЕО Глобального центру взаємодії у кіберпросторі (GC3), представить концепцію розвитку незалежної інтеграційної платформи для кіберспільноти України.

Кібербезпека – потужний важіль впливу на результати бізнесу. Про виклики цифрової трансформації, стратегічні альянси та гуманітарні аспекти йтиметься у другому блоці виступів:

Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту України, розповість про гуманітарну стратегію в цифрову еру.

Lothar Renner, керуючий директор з кібербезпеки EMEAR, Cisco, має досвід розбудови екосистем кібербезпеки. Він розкаже, якими є особливості партнерства у кіберпросторі та як диригувати такі альянси.

Також розглянуть кейси та нові підходи у розвитку бізнесу: як кібербезпека впливає на ефективність та які є можливі загрози.

Окремий блок конференції присвячений розвитку майбутнього в цифрову еру. У центрі уваги – тренди цифровізації й цифрової трансформації:

Олексій Янковський, партнер KPMG, керівник практики з надання консультаційних послуг у сфері інформаційних технологій і кібербезпеки, окреслить поточну ситуацію у кібербезпеці та майбутнє кіберзагроз.

David Piggot, Chief Information Security Officer Qintel, також є викладачем у Carnegie Mellon University (США). Він ділитиметься досвідом щодо управління ризиками в кібербезпеці та стратегії навчання CISO.

Організатор заходу – GC3 (Global Cyber Cooperative Center) за підтримки МВС України, НАК Нафтогаз України, Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки.

Джерело: cyberconf.com.ua