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Факти / Україна

Дієві стратегії у кіберпросторі: теми та спікери конференції у Києві

Головна подія з кібербезпеки в Україні – конференція Дієві стратегії у кіберпросторі – відбудеться у Києві 19 березня.

Мета конференції – об’єднати ключових гравців держави, приватного сектору та академічних кіл для спільного розвитку екосистеми безпечного кіберпростору та протидії кіберзлочинам.

Це перший крок до такої взаємодії, місце зустрічі й обміну досвідом щодо стратегічних питань кібербезпеки.

Запрошені спікери – національні та світові експерти, управлінці топ-рівня.

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Серед ключових тем обговорення та виступів – приклади стратегічного бачення та співпраці у сфері кібербезпеки:

  • Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, представить концепцію розвитку кіберполіції.
  • Андрій Коболєв, голова правління НАК Нафтогаз України, розповість про реальний досвід та стратегію кібербезпеки на підприємстві критичної інфраструктури.
  • John Liau, відповідальний міжрегіональний агент United States Secret Service, розгляне кейси публічно-приватного партнерства та ефективної взаємодії правоохоронних органів США і бізнесу.
  • Світові експерти Matt LaVigna (President&CEO National Cyber Forensic and Training Alliance, США), Carsten Meywirtgh (керівник Дивізіону по боротьбі з кібер-злочинами, Bundeskriminalamt, Німеччина), Tyson Johnson (Головний операційний директор CyberNB, Канада) візьмуть участь у панельній дискусії про роль недержавних організацій у розробці стратегій кібербезпеки.
  • Володимир Павелко, співініціатор та СЕО Глобального центру взаємодії у кіберпросторі (GC3), представить концепцію розвитку незалежної інтеграційної платформи для кіберспільноти України.

Кібербезпека – потужний важіль впливу на результати бізнесу. Про виклики цифрової трансформації, стратегічні альянси та гуманітарні аспекти йтиметься у другому блоці виступів:

  • Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту України, розповість про гуманітарну стратегію в цифрову еру.
  • Lothar Renner, керуючий директор з кібербезпеки EMEAR, Cisco, має досвід розбудови екосистем кібербезпеки. Він розкаже, якими є особливості партнерства у кіберпросторі та як диригувати такі альянси.
  • Також розглянуть кейси та нові підходи у розвитку бізнесу: як кібербезпека впливає на ефективність та які є можливі загрози.

Окремий блок конференції присвячений розвитку майбутнього в цифрову еру. У центрі уваги – тренди цифровізації й цифрової трансформації:

  • Олексій Янковський, партнер KPMG, керівник практики з надання консультаційних послуг у сфері інформаційних технологій і кібербезпеки, окреслить поточну ситуацію у кібербезпеці та майбутнє кіберзагроз.
  • David Piggot, Chief Information Security Officer Qintel, також є викладачем у Carnegie Mellon University (США). Він ділитиметься досвідом щодо управління ризиками в кібербезпеці та стратегії навчання CISO.

Організатор заходу – GC3 (Global Cyber Cooperative Center) за підтримки МВС України, НАК Нафтогаз України, Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки.

Джерело: cyberconf.com.ua

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