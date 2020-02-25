На місці блошиного ринку на Куренівці облаштують комфортну пішохідну зону

У Києві на місці блошиного ринку на Куренівці облаштують зручні пішохідні доріжки, освітлення та встановлять нові зупинкові комплекси.

Про це повідомив гендиректор Київпастранс Дмитро Левченко.

– Наразі вже розпочато розчищення території та її підготовка до подальшого благоустрою. Незабаром там з’являться пішохідні доріжки, огорожі, зелена зона з належним освітленням та посадкові майданчики для очікування транспорту, – зазначив Левченко.

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Гендиректор додав, що Київпастранс докладає чимало зусиль, аби Київ змінювався на краще.

– Блошиний ринок сьогодні – це неосвітлена, занедбана і захаращена територія, яка давно вже викликає у киян безліч нарікань: стихійна торгівля, яка велася майже під колесами трамвая, постійний бруд та сміттєве звалище.

Незабаром замість сміттєвого звалища там буде спокійний і чистий куточок справжньої європейської столиці, – додав ДмитроЛевченко.