



Побутовий конфлікт: МВС назвало причину перестрілки в Дніпрі / 2 фотографии

Чоловіків доставили до лікарні, де їх одразу затримали. Учасники другої сторони конфлікту втекли з місця події.

– Наразі тривають слідчо-оперативні заходи для затримання всіх причетних до злочину.

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Як повідомив заступник начальника управління стратегічних розслідувань Віктор Діденко, конфлікт мав побутовий характер

– Достеменно відомо, що конфлікт не пов’язаний з бізнес-інтересами, а сфери діяльності обох груп осіб вивчають слідчі, – додав він.

За хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї всім учасникам конфлікту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Сьогодні всім затриманим планується вручення повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Дніпрі на вулиці Титова відбулася перестрілка. Це сталося на зупинці громадського транспорту.