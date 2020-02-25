Повіт чи округ: Корнієнко анонсував дискусію за назвами місцевих органів

За майбутніми назвами місцевих органів держвлади і їх керівників буде проведена дискусія.

Глава партії Слуга народу і член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олександр Корнієнко на брифінгу анонсував дискусію про те, як будуть називатися органи державної влади на місцях.

– Ми проведемо окремий круглий стіл, напевно, наступного тижня. Запросимо філологів, істориків, які знають, як це називалося в Україні, – сказав Корнієнко.

За його словами, виникли дискусії, як називати субрегіональні одиниці: повіт, округ, окрýга, або район.

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Також Корнієнко додав, що людям важливо, як буде називатися адміністративно-територіальна одиниця, в якій вони проживають.

До слова, у фракції Слуга народу є план того, як провести реформу децентралізації до місцевих виборів в Україні.