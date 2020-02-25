Спалах коронавірусу: українці не просять про евакуацію з Італії

Наразі українці не зверталися до Генерального консульства в Мілані з проханням щодо проведення евакуації у зв’язку зі спалахом нового типу коронавірусу Covid-19 в Італії.

Генеральний консул України в Мілані Роман Горяйнов повідомив, що паніки серед громади немає. Жодного випадку захворювання на коронавірус серед українців не зафіксовано.

З 25 лютого дипломатична установа призупинила прийом громадян на невизначений термін, аби уникнути скупчення людей та не розносити інфекцію за межі регіону спалаху.

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Посол України в Римі Євген Перелигін рекомендує громадянам України відкласти подорожі до північних регіонів Італії, де наразі зафіксовані випадки захворювання на коронавірус.

– Італійська влада інформує нас про вжиті заходи безпеки для лімітації розповсюдження вірусу. Можливе збільшення блокпостів і зон карантину. Італійці працюють над залученням досвіду європейських фахівців, ЄС та Міжнародної організації з охорони здоров’я. Головне завдання – не допустити поширення вірусу, – сказав Перелигін.

Нагадаємо, в Італії зафіксували вже 230 випадків зараження новим типом коронавірусу. Інфекція призвела до семи летальних випадків в країні.