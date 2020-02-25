Спалах коронавірусу: за день з Італії прилетіли понад 600 людей

За 24 лютого в аеропорти Бориспіль і Київ з Італії, де спостерігається спалах нового типу коронавірусу Covid-19, прибули чотири літаки.

Загалом на них в Україну прибули 611 пасажирів і 24 члени екіпажу.

За словами спікера окремого контрольно-пропускного пункту Київ Світлани Бурди, з Мілана до Борисполя прилетіли 158 пасажирів і п’ять членів екіпажу, з Риму – 162 пасажири і сім членів екіпажу і з Венеції – 135 пасажирів і шість членів екіпажу.

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В аеропорт Київ 24 лютого з Італії приземлився один рейс, на якому знаходилися 156 пасажирів і шість членів екіпажу.

Нагадаємо, з 23 лютого в Італії спостерігається спалах нового типу коронавірусу. Станом на сьогодні в країні зафіксували 230 випадків зараження.

Від захворювання в Італії померли вже сім людей.