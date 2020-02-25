У госпіталізованого після контакту з китайцем жителя Закарпаття діагностовано бронхіт

У жителя Берегівського району Закарпатської області, якого госпіталізували з ознаками недуги після повернення із заробітків в Угорщині, діагностовано бронхіт.

Про це під час брифінгу повідомила директор департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації Єлизавета Біров.

За її словами, 24 лютого надійшла інформація про те, що громадянин України повернувся із заробітків в Угорщині, де працював на місцевому ринку на китайця.

Чоловіка вдома відвідав сімейний лікар. Було вжито засобів застереження: його з дружиною помістили на карантин до Закарпатської обласної інфекційної лікарні. Були взяті аналізи і виявилося, що небезпеки немає. У пацієнта – гострий бронхіт, – уточнила Біров.

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Також з’ясувалось, що китаєць, із яким контактував пацієнт, виїжджав на батьківщину ще у грудні, ознак захворювання з того часу в нього не було.

Нагадаємо, 25 лютого вранці жителя Закарпаття з підвищеною температурою та симптомами ГРВІ, який 21 день тому контактував з громадянином Китаю, госпіталізували до обласної інфекційної лікарні.