Асоціація звернулася до Міністерства енергетики та захисту довкілля України, низки інших міністерств, а також Одеської ОДА з проханням звернути увагу на дії службовців Савранської районної державної адміністрації.
В офіційному зверненні йдеться про те, що Савранська РДА відмовляється оплачувати надані послуги з утеплення та енергомодернізації шкіл району. Попри те, що інвестор виконав свої зобов’язання і забезпечив середньорічний відсоток скорочення споживання вугілля на 50%.
За даними української Асоціації енергосервісних компаній, у 2019 році Савранська РДА регулярно затримувала оплату за виконані роботи, а в 2020 році остаточно припинила виплати, накопичивши борг на суму понад 528 тис. грн.
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Позиція асоціації: інформація про односторонню відмову органів публічної влади Савранського району від зобов’язань перед ЕСКО-інвестором значно погіршить інвестиційний клімат в Україні в сфері енергоефективності.
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Асоціація енергосервісних компаній звернулася до урядовців щодо дій службовців на Одещині / 3 фотографии
Нагадаємо, ЕСКО-контракт передбачає, що інвестор реалізує заходи з енергозбереження за власні кошти, які повертає з отриманої економії на оплату спожитих ресурсів.
Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук назвав термомодернізацію будинків пріоритетом на цей рік.
Всього потрібно утеплити щонайменше 10 тис. бюджетних установ. Для цього необхідно залучити мінімум €8 млрд.Теги: Енергетика, ЕнергоефективністьЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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