Асоціація енергосервісних компаній звернулася до урядовців щодо дій службовців на Одещині

Асоціація звернулася до Міністерства енергетики та захисту довкілля України, низки інших міністерств, а також Одеської ОДА з проханням звернути увагу на дії службовців Савранської районної державної адміністрації.

В офіційному зверненні йдеться про те, що Савранська РДА відмовляється оплачувати надані послуги з утеплення та енергомодернізації шкіл району. Попри те, що інвестор виконав свої зобов’язання і забезпечив середньорічний відсоток скорочення споживання вугілля на 50%.

За даними української Асоціації енергосервісних компаній, у 2019 році Савранська РДА регулярно затримувала оплату за виконані роботи, а в 2020 році остаточно припинила виплати, накопичивши борг на суму понад 528 тис. грн.

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Позиція асоціації: інформація про односторонню відмову органів публічної влади Савранського району від зобов’язань перед ЕСКО-інвестором значно погіршить інвестиційний клімат в Україні в сфері енергоефективності.