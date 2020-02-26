Червоний хрест передав майже 287 тис. грн допомоги у Нові Санжари

Медичний центр у Нових Санжарах, де на обсервації знаходяться евакуйовані з Уханя громадяни, отримав майже 287 тис. грн допомоги від Червоного хреста.

Зазначена допомога надійшла з початку обсервації евакуйованих людей.

– За весь час роботи до Медичного центру Національної гвардії України Нові Санжари, де перебувають 72 людини, евакуйовані з Китаю, і 22 члени екіпажу та медичного персоналу, було зібрано та передано допомоги на майже 287 тис. грн, – повідомили у прес-службі Червоного хреста.

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Допомогу в Нові Санжари через Червоний хрест передавали компанії, волонтерські організації та небайдуже населення.

Також організація передала близько 300 кг продуктів до шкіл-інтернатів і дитячих будинків сімейного типу через заборону на постачання їжі у медцентр Нових Санжар з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у медичному центрі у Нових Санжарах триває обсервація людей, яких евакуювали з Китаю 20 лютого.

Під час брифінгу в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін заявив, що наразі немає підстав для того, щоб збільшувати термін обсервації, яка має тривати 14 днів.

Джерело: Червоний хрест