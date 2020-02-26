День кримського спротиву російській окупації: Зеленський підписав указ про дату

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення нової пам’ятної дати – 26 лютого, проголосивши про День кримського спротиву російській окупації.

– Сьогодні мною підписується указ про День спротиву російській окупації Автономної республіки Крим. Цей день буде відзначатися щорічно 26 лютого, – заявив Зеленський на форумі Age of Crimea 2020.

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За словами лідер кримськотатарського народу, народного депутата Мустафа Джемілєва, цю ініціативу в парламенті підтримали всі фракції, крім однієї.

Нагадаємо, 26 лютого у 2014 році відбувались ключові події в анексії Криму – жителі півострова вийшли на багаточисельний проукраїнський мітинг під стіни Верховної Ради АРК.