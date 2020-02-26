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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро дорожчають: курс валют на 26 лютого

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на середу, 26 лютого.

Курс долара США зріс на чотири копійки і встановлений на рівні 24,53 грн за одиницю валюти.

Також зріс і курс євро до гривні.

Читайте: Чому гривня падає після стрімкого зростання – НБУ назвав причини

26 лютого за один євро просять 26,6 грн, що на дев’ять копійок більше, ніж у понеділок.

Курс валют в Україні:

  • 1$ – 24,53 грн;
  • 1€ – 26,6 грн;
  • 1 польський злотий – 6,18 грн;
  • 10 російських рублів – 3,75 грн.

Факти ICTV також писали про те, який курс долара на лютий 2020 року прогнозують аналітики.

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