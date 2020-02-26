Юрій Вітренко є ймовірним новим кандидатом на посаду прем’єр-міністра України. На думку політичного експерта Віктора Тарана, уряд можуть переформатувати через два тижні.

Що відомо про Юрія Вітренка – читайте в матеріалі.

Юрій Вітренко – 42-річний економіст і фінансист, директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України, а також гендиректор інвесткомпанії AYA Capital, яку заснував у 2010 році.

Син відомого політика, колишнього нардепа двох скликань, лідера Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко.

Освіта:

У 1996 році закінчив із червоним дипломом бакалаврат Київського національного економічного університету за спеціальністю міжнародна економіка, а через рік – магістратуру за фахом управління міжнародним бізнесом (теж з червоним дипломом).

З 1997-го по 2000-й рік – навчання в аспірантурі Інституту міжнародних відносин на кафедрі міжнародних економічних відносин.

У 2004 році закінчив програму MBA міжнародної бізнес-школи INSEAD (Франція, Сінгапур), після чого проходив практику в інвестбанку Merrill Lynch.

У 2005 році став дійсним членом (ASI) Лондонського інституту цінних паперів та інвестицій (Securities & Investment Institute), сертифікат третього рівня, цінні папери, похідні фінансові інструменти (Certificate in Investments, Securities & Financial Derivatives).

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Досвід роботи і досягнення:

Перший досвід роботи Юрій Вітренко отримав у 14 років – у 1991 році проходив практику на посаді помічника бухгалтера в ПАТ Укрінбанк.

У 1992-1993 рр. – у вільний від навчання час працював аналітиком в Українській фінансовій групі.

У 1995-1996 роках працював спеціалістом другої категорії управління зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних розрахунків у ПАТ Укрінбанк.

1998-2002 рр. – робота на різних посадах у підрозділі менеджмент-консалтингу міжнародної компанії в сфері надання аудиторських і консультаційних послуг PricewaterhouseCoopers (Coopers & Lybrand до злиття з Price Waterhouse).

З травня до вересня 2001 року суміщав роботу в PricewaterhouseCoopers з науковою діяльністю – молодший науковий співробітник у відділі стратегії міжнародної інтеграції Інституту економічного прогнозування НАН України.

У 2002 році взяв участь у проекті розробки стратегії НАК Нафтогаз України і проекті зі створення вертикально-інтегрованої нафтової компанії як помічник заступника голови правління (до виїзду на навчання за програмою МВА у 2003 році).

2004-2005 рр. – начальник Управління планування фінансово-господарської діяльності, начальник Управління корпоративних фінансів, заступник начальника Департаменту економіки і цінової політики НАК Нафтогаз України.

З 2005-го до 2006-го року працював в інвестиційно-банківському підрозділі лондонського відділення банку Merrill Lynch.

2006-2007 рр. – радник, а потім головний радник голови правління НАК Нафтогаз України.

2008-2010 рр. – старший віце-президент і головний операційний директор фонду приватних інвестицій Амстар Європа.

2008-2014 рр. – позаштатний радник глави Нафтогазу.

У 2010 році заснував інвестиційну компанію ЕйВайЕй Кепітал (AYA Capital).

Нині Юрій Вітренко залишається генеральним директором AYA Capital. Він повернувся до роботи у Нафтогазі в 2014 році, де на сьогодні є виконавчим директром.

Юрій Вітренко входить до складу робочої групи, яка займається проведенням реформ у рамках Енергетичного співтовариства.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що проводив співбесіду з екс-регіоналом і бізнесменом Сергієм Тігіпком.

Фото: Юрій Вітренко