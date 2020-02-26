Кабмін хоче скасувати майже 3 тис. звітів КМДА та ОДА

Кабінет міністрів України планує скасувати ряд звітів обласних державних адміністрацій протягом декількох тижнів.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що обладміністрації та КМДА направили в Кабмін 4185 звітів.

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За його словами, майже 3 тис. цих звітів не потрібні.

– Вони займають купу часу у тих, хто їх готує, але майже завжди просто накопичуються на запорошених шафах без всякого сенсу, – написав Дубілет.

Також міністр зазначив, що близько 10% звітів офіційно не потрібні були.

– Свого часу їх скасовували, але начебто забували повідомити про це регіони, – підкреслив Дубілет.

Він також додав, що протягом 2-3 тижнів скасується частина цих звітів.

Раніше Факти ICTV писали, що в лютому представлять нову модель нарахування зарплат топ-чиновникам.

Джерело: Dubilet