PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Корупцію треба “мочити” системно: Гончарук про кроки на держпідприємствах

Боротися з корупцією у державних підприємствах уряд почав після того, як знищив її на найвищому рівні.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, корупцію необхідно “мочити” системно

Вже вдалося домовитися про зміну керівників обласних та регіональних підрозділів фіскальної служби протягом наступних тижнів. Цей крок зробили для боротьби з тіньовими схемами.

– Будівельна сфера — одна з найбільш корумпованих. Наразі дискутуємо щодо ліквідації ДАБІ як органу. Це той випадок, коли простіше звільнити всіх і набрати нових, чесних людей, – повідомив прем’єр-міністр.

Читайте: Ми припиняємо практику корупційних схем – голова Держрезерву Погорілий

Також уряд веде боротьбу з корупцією в енергетиці.

Наразі проводять заміну менеджменту в Центренерго і трьох обленерго, що має прискорити їхню підготовку до приватизації.

Нагадаємо, 23 січня під час Українського сніданку в Давосі Олексій Гончарук заявив, що корупцію на найвищому рівні вдалося побороти.

Джерело: Прем’єр Гончарук

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка