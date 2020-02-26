Корупцію треба “мочити” системно: Гончарук про кроки на держпідприємствах

Боротися з корупцією у державних підприємствах уряд почав після того, як знищив її на найвищому рівні.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, корупцію необхідно “мочити” системно

Вже вдалося домовитися про зміну керівників обласних та регіональних підрозділів фіскальної служби протягом наступних тижнів. Цей крок зробили для боротьби з тіньовими схемами.

– Будівельна сфера — одна з найбільш корумпованих. Наразі дискутуємо щодо ліквідації ДАБІ як органу. Це той випадок, коли простіше звільнити всіх і набрати нових, чесних людей, – повідомив прем’єр-міністр.

Читайте: Ми припиняємо практику корупційних схем – голова Держрезерву Погорілий

Також уряд веде боротьбу з корупцією в енергетиці.

Наразі проводять заміну менеджменту в Центренерго і трьох обленерго, що має прискорити їхню підготовку до приватизації.

Нагадаємо, 23 січня під час Українського сніданку в Давосі Олексій Гончарук заявив, що корупцію на найвищому рівні вдалося побороти.

Джерело: Прем’єр Гончарук