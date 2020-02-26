Ковальчук залишає посаду очільника Укренерго

Всеволод Ковальчук залишає пост глави правління Укренерго.

– З сьогоднішнього дня я припиняю виконувати обов’язки голови правління Укренерго. Це було непросте для мене рішення, до якого я йшов кілька місяців, – заявив Ковальчук.

Він зазначив, що керував Укренерго понад чотири роки, а за реформи в компанії доводилося важко боротися через олігархічний та політичний вплив в енергетиці.

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– Я завжди був і залишаюся прихильником ліберальних економічних законів, сильної держави та верховенства права. Блокування діяльності стратегічних підприємств, порушення букви та духу міжнародних зобов’язань, бездіяльність, популізм і адміністративний тиск я зневажаю та вважаю для себе неприйнятним працювати в подібних умовах, – заявив Ковальчук.

Поки не пройде конкурс на цю посаду, обов’язки очільника Укренерго виконуватиме перший заступник голови Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, у грудні Олексій Оржель під час прес-конференції повідомив, що вже ухвалено політичне рішення про зміну керівництва і початок конкурсів для всіх стратегічних компаній, зокрема Нафтогазу та Укренерго.