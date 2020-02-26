Ляшко призначили головним санітарним лікарем України

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на прес-брифінгу повідомив, що уряд призначив Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем.

– Наше головне завдання – не допустити проникнення на територію України нового коронавірусу. Або ж у разі, якщо він буде тут зафіксований, максимально його локалізувати.

Для того, щоб посилити систему, яка повинна запобігати проникненню на територію України такого захворювання, ми призначили Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем країни, – сказав він.