Ляшко призначили головним санітарним лікарем України

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на прес-брифінгу повідомив, що уряд призначив Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем.
– Наше головне завдання – не допустити проникнення на територію України нового коронавірусу. Або ж у разі, якщо він буде тут зафіксований, максимально його локалізувати.
Для того, щоб посилити систему, яка повинна запобігати проникненню на територію України такого захворювання, ми призначили Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем країни, – сказав він.
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Гончарук додав, що віднині Ляшко особисто координуватиме дії органів державної влади, всіх необхідних служб, щоб максимально якісно організувати роботу щодо запобігання потрапляння на територію України інфекції коронавірусу.
– Ми як уряд вжили всіх необхідних заходів, – підкреслив Гончарук.
Крім того, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що температуру вимірюватимуть всім, хто прибуває в Україну з будь-якої країни світу.