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Факти / Україна

Медичних масок в Києві майже не залишилося: ціна і де купити

Станом на 26 лютого купити медичну маску стало практично неможливо у всіх регіонах України. Спалахи коронавірусу, які кожного дня з’являються в країнах, зокрема в Європі, викликають у людей паніку. Це сприяє продажу медичних масок, Арбідолу та інших засобів захисту від нового захворювання.

На українських сайтах аптек одноразових масок вже немає. По Україні маски залишилися в одиничній кількості і в небагатьох аптеках.

Медична маска в аптеці: ціна і де купити

У Києві залишилися тільки маски марлеві медичні в п’яти аптеках на бульварі І. Шамо, вулицях Жолудєва, Саксаганського та Дмитрівській, а також на проспекті Перемоги.

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Купити медичну маску можна за ціною 8-14 грн.

В інтернет-магазинах можна придбати багаторазову тканинну медичну маску за ціною від 30 до 160 грн.

Медична маска в аптеці: ціна і де купити

У Харкові ситуація аналологічна – в аптеках масок немає. Ситуацію пояснюють тим, що вони закінчилися у постачальника.

В одній з аптек все ж виявилася пачка з 10 масок за 62 грн.

Нагадаємо, співробітники поліції Китаю затримали понад 1 560 осіб за виробництво і продаж підроблених медичних масок. За законодавством Китаю, за підробку медичних масок їм загрожує позбавлення волі аж до довічного ув’язнення.

Фото: Dreamstime

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