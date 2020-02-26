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Факти / Україна / Політика

Миротворча місія може стати планом Б для Донбасу – Пристайко

Можливим планом Б для вирішення ситуації на Донбасі є введення миротворчої місії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

– Президент дійсно говорив про те, що існує  план Б, але це не означає, що план Б – це бетонна стіна заввишки шість метрів. Наприклад, це ті зміни, які відрізняються від Мінського процесу. Це може бути миротворча місія, якої також немає в Мінському процесі, але це якась зміна, яка дозволила б нам просунутися вперед, – повідомив він під час форуму Age of Crimea.

Вадим Пристайко також нагадав, що Мінські домовленості зупинилися в тому стані, в якому вони зараз є, і не дають прогресу, якого від них очікують.

Читайте: Пристайко в ООН закликав РФ виконати домовленості нормандського саміту

Нагадаємо, раніше Вадим Пристайко повідомив, що Україна працює над новою редакцією Мінських домовленостей, хоча Росія публічно виступає проти внесення в них змін.

За словами міністра, з часом розроблять новий документ, який буде простіше виконати і досягти результатів.

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