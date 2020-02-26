Нонна Багмет просить киян повідомляти ДПС про зарплату в конвертах

Державна податкова служба у Києві просить мешканців столиці повідомляти про тіньову зайнятість та рішуче реагує на відповідні сигнали. Про це заявила Нонна Багмет, виконувач обов’язків начальника Головного управління ДПС у місті Києві.

За словами пані Багмет, цього року вже виявлено 144 неоформлених працівники на 19 підприємствах. Ще з 411 працівниками 34 суб’єкти господарювання оформили трудові відносини під час перевірок або одразу після їх закінчення.

– Відповідальним громадянам не треба мовчки терпіти приниження, коли роботодавець платить чорну зарплату, обкрадає Україну та позбавляє працівників пенсії та соціального захисту. Жалюгідні подачки не варті того, щоб відмовлятися від гідної старості та правової держави, яку ми маємо побудувати для себе та наступних поколінь, – заявила в. о. начальника ГУ ДПС у місті Києві.

Читайте: Уряд виділив додатково 2,2 млрд грн на зарплати вчителям

Нонна Багмет нагадала, що з 1 січня 2020 року мінімальна зарплата становить 4 723 грн. Тим, кому виплачують менше або взагалі не виплачують заробітну плату, якщо роботодавець не оформляє трудовий договір чи змушує працівників реєструватися ФОПами, необхідно повідомити про це податковим органам за місцем роботи.

Головне управління ДПС у м. Києві є територіальним органом Державної податкової служби України, що опікується наповненням національного та місцевих бюджетів. До складу управління входять 10 районних податкових інспекцій і 11 центрів обслуговування платників податків.

До слова, Міністерство фінансів до 2024 року планує вирівняти рівень заробітної плати у сільській місцевості до рівня середньої зарплати в країні.

Фото: Галицький Кореспондент