26 лютого у Житомирській і західних областях України очікуються помірні дощі. Невеликий дощ прогнозують у Київській та Чернігівській областях.

На решті території країни опадів не очікується.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Можливі пориви 15-20 м/с в південно-східній частині України.

Вночі температура коливатиметься у межах 1-6° тепла, у східних областях дещо холодніше – до ­3° морозу.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 7-12° із позначкою плюс. У Миколаївській, Вінницькій, Одеській, Чернівецькій областях та в Криму до 16° вище нуля.

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У Києві сьогодні очікується невеликий дощ.

Температура вночі триматиметься у межах 3-5° тепла, вдень – 9-11° вище нуля.

Факти ICTV також публікували прогноз погоди на тиждень з 24 лютого до 1 березня 2020 року.