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Факти / Україна

Польща може вирішити проблему нестачі лікарів українськими кадрами – ЗМІ

Польські ЗМІ пишуть про те, що обговорення про залучення українських лікарів в країну потрібно вести за межами інтересів польської медичної спільноти.

Rzeczpospolita пише про те, що це допоможе вирішити проблему з нестачею лікарів у Польщі. І навіть опір польських медиків з аргументом про те, що медпрацівники з України нібито мають гіршу підготовку не здатний зупинити дискусію.

Схожа ситуація вже спостерігалася з юридичними фірмами, які були проти відкриття ринку для молодих і гірше підготовлених кадрів.

Проте це не завдало йому шкоди, а ціни на послуги знизилися і стали більш доступними для громадян.

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– Звісно, сфера охорони здоров’я більш складна. Рішення лікаря часто стосується життя пацієнта, а не лише стану його гаманця. Тому система набору іноземних кадрів повинна бути дуже обережною.

Не йдеться про відкриття кордонів для всіх медиків, а про поступову інтеграцію їх у польську систему охорони здоров’я за її правилами, – пише Rzeczpospolita.

Проте зараз у Польщі може не бути іншого виходу, оскільки молоді лікарі часто обирають практику в більш заможних країнах Заходу.

Джерело: Rzeczpospolita

Фото: Dreamstime

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