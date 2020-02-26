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Факти / Україна

Самопідпал на мітингу у Києві – реакція Офісу президента

Чоловік, який вчинив самопідпал під стінами Офісу президента, не брав участі у мітингу медпрацівників.

Поліція встановлює особу чоловіка. За попередніми даними, він мешкає на Сумщині та мав проблеми з місцевою владою.

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– У чоловіка опіки легкого ступеня. Його забрала швидка до лікарні, де надають всю необхідну допомогу. Представник відділу Офісу президент з питань звернення громадян уже вирушив до цього чоловіка, аби з‘ясувати, на які саме проблеми він хотів звернути увагу, – зазначила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

Нагадаємо, 26 лютого у Києві під стінами Офісу президента чоловік облив себе бензином та підпалив. Навколишні, зокрема правоохоронцям вдалося швидко його повалити на землю та загасити.

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