Чоловік, який вчинив самопідпал під стінами Офісу президента, не брав участі у мітингу медпрацівників.
Поліція встановлює особу чоловіка. За попередніми даними, він мешкає на Сумщині та мав проблеми з місцевою владою.
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– У чоловіка опіки легкого ступеня. Його забрала швидка до лікарні, де надають всю необхідну допомогу. Представник відділу Офісу президент з питань звернення громадян уже вирушив до цього чоловіка, аби з‘ясувати, на які саме проблеми він хотів звернути увагу, – зазначила прес-секретар президента України Юлія Мендель.
Нагадаємо, 26 лютого у Києві під стінами Офісу президента чоловік облив себе бензином та підпалив. Навколишні, зокрема правоохоронцям вдалося швидко його повалити на землю та загасити.
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