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Факти / Україна / Суспільство

Сім’ям загиблих в АТО і 16 воїнам виплатять одноразову допомогу

Сім’ям трьох загиблих українців під час участі АТО і 16 воїнам, які отримали інвалідність внаслідок поранень направили одноразову грошову допомогу в розмірі 11 млн 600 тис. грн.

Також уряд вводить грошову винагороду українцям, які зробили геройський вчинок.

Читайте: Більше 500 грн щомісяця: Кабмін схвалив надбавки окремим категоріям пенсіонерів

Одноразова допомога від держави отримають 207 осіб по 105 тис. Грн.

Раніше Факти ICTV писали, що студентам на лінії зіткнення виплачуватимуть соцстіпендію.

Джерело: Олексій Гончарук

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