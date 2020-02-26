Слідство у справі катастрофи MH17 має 14 свідків, їх засекретять

Особи 13 свідків у справі про катастрофу малазійського Боїнга на Донбасі будуть засекречені.
Прокурори вважають необхідним таке рішення, щоб убезпечити людей, “які наражаються на значні ризики”.
Прохання одного з 14 свідків про збереження його особи в таємниці суд відхилив, так як вважає, що не може гарантувати йому анонімність.
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Дев’ять свідків, які отримали захист, були заслухані тільки в 2019 році, пишуть ЗМІ.
Нагадаємо, 3 лютого прокуратура Нідерландів пред’явила звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу MH17.
Джерело: NOS
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