Про смерть Леоніда Вульфа стало відомо 25 лютого, коли його тіло у власній квартирі в Києві знайшли друзі.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що в листопаді минулого року з будинку Вульфа грабіжники забрали $200 тис.

Про бізнесмена з відкритих джерел відомо не багато. У 90-х Вульф створив в офшорній зоні на острові Невіс у Карибському морі фірму Єврокоммодітес, через яку до Ізраїля і багатьох інших країн відправлялися великі партії металопродукції.

ЗМІ пишуть, що Вульф був партнером дніпропетровського підприємця Вадима Шульмана. Разом вони займалися експортом металу, в тому числі з Криворіжсталі.

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Пізніше Вульф займався різними бізнесами за кордоном. Також відомо, що він відсидів термін в ізраїльській в’язниці.

Як повідомлялося, Вульфа виявили застреленим у голову друзі, які занепокоїлися тим, що бізнесмен не відповідав на дзвінки.