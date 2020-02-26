Студентам на лінії зіткнення виплачуватимуть соцстипендію

Кабмін схвалив рішення, що студенти з лінії зіткнення отримуватимуть соціальну стипендію.

Кошти отримуватимуть:

студенти закладів фахової передвищої освіти – 890 гривень;

студенти закладів вищої освіти — 1 180 гривень;

студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — 2 360 гривень.

Також соціальну стипендію вже виплачують:

дітям учасників Революції Гідності, учасників бойових дій;

особам з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли;

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

шахтарям та їхнім дітям;

дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю І-ІІІ групи

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи.

Раніше Факти ICTV писали, що уряд збільшив соцдопомогу дітям-сиротам та дітям з інвалідністю.