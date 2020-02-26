Студентам на лінії зіткнення виплачуватимуть соцстипендію

Кабмін схвалив рішення, що студенти з лінії зіткнення отримуватимуть соціальну стипендію.
Кошти отримуватимуть:
- студенти закладів фахової передвищої освіти – 890 гривень;
- студенти закладів вищої освіти — 1 180 гривень;
- студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — 2 360 гривень.
Також соціальну стипендію вже виплачують:
- дітям учасників Революції Гідності, учасників бойових дій;
- особам з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли;
- дітям-сиротам;
- дітям, позбавленим батьківського піклування;
- постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- шахтарям та їхнім дітям;
- дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю І-ІІІ групи
- дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи.
Раніше Факти ICTV писали, що уряд збільшив соцдопомогу дітям-сиротам та дітям з інвалідністю.