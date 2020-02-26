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Факти / Україна

Студентам на лінії зіткнення виплачуватимуть соцстипендію

Кабмін схвалив рішення, що студенти з лінії зіткнення отримуватимуть соціальну стипендію.

Кошти отримуватимуть:

  • студенти закладів фахової передвищої освіти – 890 гривень;
  • студенти закладів вищої освіти — 1 180 гривень;
  • студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — 2 360 гривень.

Також соціальну стипендію вже виплачують:

  • дітям учасників Революції Гідності, учасників бойових дій;
  • особам з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли;
  • дітям-сиротам;
  • дітям, позбавленим батьківського піклування;
  • постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • шахтарям та їхнім дітям;
  • дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю І-ІІІ групи
  • дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи.

Раніше Факти ICTV писали, що уряд збільшив соцдопомогу дітям-сиротам та дітям з інвалідністю.

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