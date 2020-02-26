Тест-системи на коронавірус першими отримають три області – МОЗ

Тест-системи для діагностики коронавірусу Covid-19 спочатку отримають Львівська, Закарпатська та Чернівецька області.

Таке рішення пов’язане з тим, що саме у цих областях проживає найбільше осіб, які працюють в Італії, де зараз спостерігається спалах коронавірусу.

– Це регіони, де, за нашою інформацією, найбільша кількість осіб, які працювали в Італії. Ми також очікуємо їхнього повернення у зв’язку з ситуацією в країні, – повідомив під час брифінгу у Нових Санжарах в. о. директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін.

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Він також зазначив, що для фахівців-вірусологів, які працюють на рівні обласних лабораторних центрів, проведуть навчання.

Нагадаємо, раніше тести на наявність коронавірусу пройшли 48 осіб, яких евакуювали з Китаю у Нові Санжари. Відповідно до результатів, у жодного з евакуйованих коронавірус не виявили.