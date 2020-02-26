У евакуйованих з Китаю коронавірусу немає – МОЗ отримав результати тестів

У 48 осіб, евакуйованих з Китаю в Нові Санжари, коронавірусу не виявили.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Чиновник пояснив, що МОЗ отримав результати тестів 48 осіб, і заражених не знайшлося.

– Ми отримали сьогодні перші результати аналізів: 48 проб виявилися негативними. Проби будемо робити ще й будемо отримувати ще результати, – зазначили в МОЗ.

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Другу частину результатів медики очікують отримати вже завтра.

Ляшко зазначив, що евакуйованим із Китаю громадянам залишилося перебувати в санаторії в Нових Санжарах ще 7 днів.

Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька протягом 14 днів перебуватиме в обсервації разом з евакуйованими громадянами. Вона сподівається, що її присутність на місці допоможе заспокоїти мешканців Нових Санжарів, які були проти розміщення евакуйованих у населеному пункті.