У Львові для боротьби з коронавірусом з’явилися антисептики

У Львові для боротьби з коронавірусом в громадських місцях встановлюють дозатори з антисептиками для рук.

Перший такий дозатор встановили перед входом в Ратушу. За словами міського голови Андрія Садового, вже з сьогоднішнього дня починається закупівля таких систем для всіх міських комунальних установ, де великий потік людей.

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Також на гарячій лінії міста Львова буде створено окремий канал, куди люди, в разі необхідності, зможуть зателефонувати і дізнатися всю необхідну інформацію з приводу коронавірусу і проконсультуватися з лікарями.

До слова, в Україні в аеропортах будуть перевіряти пасажирів з 29 країн на коронавірус.

Джерело: Львівська міська рада