Україна вимагає від РФ запровадити контроль на лінії розмежування через коронавірус

Україна на зустрічі Тристоронньої контактної групи закликала Росію встановити необхідні засоби контролю за епідеміологічною безпекою на лінії розмежування у зв’язку з загрозою поширення нового коронавірусу.

Також в Мінську обговорили припинення вогню, відкриття нових КПВВ, звільнення утримуваних осіб і надання допуску представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Під час засідання було порушене питання щодо обстрілів, які бойовики влаштували 18 лютого. Українська сторона наголосила, що спроба прориву свідчить про бажання зірвати виконання домовленостей лідерів країн нормандської четвірки в Парижі.

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Крім того, Україна наголосила, що повернення тимчасово непідконтрольної частини Донбасу до мирного життя повинне початися з виконання безпекового блоку Мінських угод.

– Вкотре підкреслюю: без виконання безпекової складової Мінських домовленостей суттєвого прогресу в ситуації на Донбасі бути не може. Жодні політичні зрушення неможливі без повного та всеосяжного припинення вогню, виведення збройних формувань та військової техніки, вирішення питання щодо встановлення контролю над українсько-російським кордоном, – наголосив представник України в ТКГ Леонід Кучма.

Зі свого боку, гуманітарна підгрупа продовжує працювати над уточненням списків утримуваних осіб.

Нагадаємо, під час минулого засідання ТКГ погодила одну з ділянок розведення сил в районі Гнутового, яку раніше було запропоновано українською стороною.