Відповідатиме за агронапрям: у Милованова новий заступник

Сергія Глущенка призначено заступником міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова, таке рішення 26 лютого ухвалив Кабінет міністрів.

– У Мінекономіки разом з Тарасом Висоцьким Сергій Глущенко відповідатиме за координацію діяльності в напрямку агро, – уточнив чиновник.

Читайте: Сільське господарство та інфраструктура: куди варто інвестувати в Україні

Милованов також навів кілька фактів з біографії 40-річного Глущенка:

родом з Донецької області;

має три вищі освіти;

з липня 2015-го до січня 2016 року обіймав посаду голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів;

до цього був радником міжнародної фінансової корпорації IFC з групи Світового банку;

понад 10 років досвіду в питаннях реформування відносин у різних сферах сільського господарства, системи безпеки харчової продукції, держконтролю, ліцензування та дозвільної системи:

спеціалізується на питаннях дерегуляції та євроінтеграції.

Нещодавно Милованов заявив, що до 2024 року вирівняють заробітні плати у сільській місцевості до рівня середньої по країні. При цьому в селах створять більше можливостей для розвитку.