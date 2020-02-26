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Факти / Україна

Відповідатиме за агронапрям: у Милованова новий заступник

Сергія Глущенка призначено заступником міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова, таке рішення 26 лютого ухвалив Кабінет міністрів.

– У Мінекономіки разом з Тарасом Висоцьким Сергій Глущенко відповідатиме за координацію діяльності в напрямку агро, – уточнив чиновник.

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Милованов також навів кілька фактів з біографії 40-річного Глущенка:

  • родом з Донецької області;
  • має три вищі освіти;
  • з липня 2015-го до січня 2016 року обіймав посаду голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів;
  • до цього був радником міжнародної фінансової корпорації IFC з групи Світового банку;
  • понад 10 років досвіду в питаннях реформування відносин у різних сферах сільського господарства, системи безпеки харчової продукції, держконтролю, ліцензування та дозвільної системи:
  • спеціалізується на питаннях дерегуляції та євроінтеграції.

Нещодавно Милованов заявив, що до 2024 року вирівняють заробітні плати у сільській місцевості до рівня середньої по країні. При цьому в селах створять більше можливостей для розвитку.

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