PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Вплинув на біржі, туризм та заходи безпеки України: про спалах коронавірусу в Італії

Коронавірус в Італії забрав життя вже сімох осіб. Єдина зафіксована смерть у Європі до недавнього часу була у Франції – там помер літній турист з Китаю.

Тепер же за кількістю заражень Італія стала третьою країною після Китаю та Північної Кореї.

Коронавірус в Італії сьогодні – що відомо

Італія – це країна, яка вживала найбільше заходів для непоширення вірусу. Вони ретельно перевіряли всі круїзні лайнери, проводили перевірки на кордонах.

Однак, спалах стався саме там. Сьогодні зафіксовано 283 випадки зараження на коронавірус COVID-19. Епіцентром стала північ країни, а саме провінції Ломбардія і Венето.

У перший же день спалаху, 22 лютого, десять муніципалітетів цих регіонів були ізольовані – в’їзд і виїзд з них обмежили, а за порушення правил передбачили штрафи та навіть арешти.

Коронавірус в Італії

Втім, 25 лютого було зафіксовано перший випадок і на півдні Італії – в адміністративному центрі Сицилії, Палермо.

В пошуках нульового зараженого

Зараз медики та влада Італії намагаються встановити, як вірус потрапив к країну та хто став “нульовим зараженим”.

– Ми досі не можемо визначити нульового пацієнта. Остерігаємось нових випадків поширення, які неможливо передбачити, – зазначав голова департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі.

Перший же випадок був зафіксований у жителя передмістя Мілана. Чоловік з міста Кодоньо заразив свою дружину, друга та ще декілька осіб, з якими контактував. Та визначити, звідки він підчепив коронавірус, так і не вдалось.

Всі заходи скасовано 

Через спалах хвороби з Китаю італіська влада не тільки ізольовує міста, а й скасовує масові заходи, які потенційно передбачають великі скупчення людей.

Так, було скасовано футбольні матчі серії А, достроково завершено Венеціанський карнавал, зупинено роботу опери Ла-Скала та зачинено Міланський собор.

Окрім того, обмежено і заходи на італійському Тижні моди, а бренд Giorgio Armani провів свій показ в порожній залі.

Без паніки

В мережі почали з’являтись фото з порожніми полицями у супермаркетах, а попит на продукти харчування різко збільшився. Хоча торговельні мережі запевняють – на складах продуктів достатньо.

– Якщо не піддаватись паніці, то все спокійно. Карантин у школах, садках, університетах, всі свята відмінили, Дуомо, музеї, паби, кінотеатри зачинені. Хоча на вулиці,  в парках люди гуляють, – розповідає українка, що живе у Мілані.

Водночас вона відмічає – у великих супермаркетах є черги і подекуди пусті полиці. Найпопулярніші товари – паста, томатний соус та мясо, а також дезинфектори для рук та серветки. У місті вже оголосили, що на вихідних магазини працювати не будуть.

  • Коронавірус в Італії
  • Коронавірус в Італії
  • Коронавірус в Італії
  • Коронавірус в Італії
Вплинув на біржі, туризм та заходи безпеки України: про спалах коронавірусу в Італії / 2 фотографии

– Був випадок, коли люди вночі втікли через блокпост, сіли на потяг і поїхали до родичів на південь. У підсумку їх спіймали і відправили на карантин разом з родичами, – розповідає жінка.

Вона також звертає увагу на те, що потяги у багатьо напрямках затримують на багатогодинних контролях.

А от на півдні, у провінції Салерно, все набагато спокійніше. Ажіотажу немає, магазини переповнені продуктами, а на вулиці практично неможливо зустріти людину у масці, розповідає Фактам житель регіону.

  • Коронавірус в Італії
  • Коронавірус в Італії
  • Коронавірус в Італії
  • Коронавірус в Італії
  • Коронавірус в Італії
  • Коронавірус в Італії
Вплинув на біржі, туризм та заходи безпеки України: про спалах коронавірусу в Італії / 3 фотографии

– Єдине, я працюю у компанії з продажу овочів та фруктів. Начальних жаліється, що всі вантажі з товаром почали частіше перевіряти, вони довго стоять у чергах. Окрім того, зменшились замовлення в Італії, так і за кордон, – розповідає він.

Україна вживає додаткових заходів

Італія – один з найпопулярніших напрямків українських заробітчан. За офіційною статистикою, там перебуває 240 тис. українців – це лише ті, хто має посвідку на проживання.

Саме тому українська влада посилює заходи безпеки на кордонах.

– Уряд ухвалив рішення проводити температрурний скринінг на прямих рейсах, а також автомобільних та автобусних перевезеннях з країн, в яких зафіксовані випадки коронавірусу. Таких зараз 20, – в ексклюзивному коментарі розповів Фактам ICTV заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

В аеропортах працюватимуть епідеміологи, а от в пунктах автомобільного пропуску – прикордонники. Всі вони, запевняє Ляшко, отримають алгоритм проведення скринінгу.

– Ми рекомендуватимемо українцям та іноземним громадянам, які повертаються з країн, де було виявлено коронавірус, за перших симптомів, які схожі на гостре респіраторне захворювання, звернулись до лікаря, викликати його до себе, а не відвідували заклад охорони здоров’я, – додав він.

Українці подорожують на 20% рідше

Окрім того, у МЗС українцям радять тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт, де є найбільший ризик зараження.

– Зараз не високий сезон, і купівля турів – це частково раннє бронювання. Італія зараз не популярна. Максимум – це екскурсійні програми, яких не багато. Все інше – бронювання на літо, – розповідає президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч.

Хоча він наголошує – за останні кілька тижнів попит на поїздки закордон впав на 20-30%, адже туристи зайняли вичікувальну позицію.

Якщо коронавірус і далі вируватиме у популярних для українців напрямках, скасовуання турів залежатиме від декількох факторів – позиції країни, що приймає, України та туроператорів.

– У випадку з Китаєм туроператори за своєю ініціативою повертали гроші або перебронювали туристів на інші напрямки, – розповідає експерт.

$139 млрд збитків за ніч

На новини про спалах коронавірусу в Європі не могли не відреагувати фінансові ринки.  Інвестори переймаються, що поширення хвороби у Європі та світі може призвести до економічних проблем.

Зокрема, акції та нафта падають в ціні. Проте вартість золота на цьому фоні зростає, хоч і не істотно – 24 лютого вартість унції підвищилась на 1%.

За підрахунками іноземних ЗМІ, в ніч з 24 на 25 лютого 500 найбагатших людей світу втратили $139 млрд через падіння індексів на фондових біржах.

Не тільки Італія, а й інші країни Європи можуть стати потенційним джерелом зараження на коронавірус. У Польщі, наприклад, вже шпиталізували чоловіка з підозрою на хворобу. А це ще одна країна, неабияк популярна серед українських заробітчан.

Читайте: Милованов сказав, як можлива епідемія коронавірусу вплине на економіку України Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом - карта і хронологія Китай тестує Арбідол як препарат проти коронавірусу

Та є надія, що посилені заходи безпеки, багатотижневі підготовки та регулярний обмін досвідом з міжнародними експертами не минуть даром і дозволять Україні мінімізувати ризики зараження китайською хворобою.

Лілія Ященко 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка