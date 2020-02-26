Коронавірус в Італії забрав життя вже сімох осіб. Єдина зафіксована смерть у Європі до недавнього часу була у Франції – там помер літній турист з Китаю.
Тепер же за кількістю заражень Італія стала третьою країною після Китаю та Північної Кореї.
Коронавірус в Італії сьогодні – що відомо
Італія – це країна, яка вживала найбільше заходів для непоширення вірусу. Вони ретельно перевіряли всі круїзні лайнери, проводили перевірки на кордонах.
Однак, спалах стався саме там. Сьогодні зафіксовано 283 випадки зараження на коронавірус COVID-19. Епіцентром стала північ країни, а саме провінції Ломбардія і Венето.
У перший же день спалаху, 22 лютого, десять муніципалітетів цих регіонів були ізольовані – в’їзд і виїзд з них обмежили, а за порушення правил передбачили штрафи та навіть арешти.
Втім, 25 лютого було зафіксовано перший випадок і на півдні Італії – в адміністративному центрі Сицилії, Палермо.
В пошуках нульового зараженого
Зараз медики та влада Італії намагаються встановити, як вірус потрапив к країну та хто став “нульовим зараженим”.
– Ми досі не можемо визначити нульового пацієнта. Остерігаємось нових випадків поширення, які неможливо передбачити, – зазначав голова департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі.
Перший же випадок був зафіксований у жителя передмістя Мілана. Чоловік з міста Кодоньо заразив свою дружину, друга та ще декілька осіб, з якими контактував. Та визначити, звідки він підчепив коронавірус, так і не вдалось.
Всі заходи скасовано
Через спалах хвороби з Китаю італіська влада не тільки ізольовує міста, а й скасовує масові заходи, які потенційно передбачають великі скупчення людей.
Так, було скасовано футбольні матчі серії А, достроково завершено Венеціанський карнавал, зупинено роботу опери Ла-Скала та зачинено Міланський собор.
Окрім того, обмежено і заходи на італійському Тижні моди, а бренд Giorgio Armani провів свій показ в порожній залі.
Без паніки
В мережі почали з’являтись фото з порожніми полицями у супермаркетах, а попит на продукти харчування різко збільшився. Хоча торговельні мережі запевняють – на складах продуктів достатньо.
– Якщо не піддаватись паніці, то все спокійно. Карантин у школах, садках, університетах, всі свята відмінили, Дуомо, музеї, паби, кінотеатри зачинені. Хоча на вулиці, в парках люди гуляють, – розповідає українка, що живе у Мілані.
Водночас вона відмічає – у великих супермаркетах є черги і подекуди пусті полиці. Найпопулярніші товари – паста, томатний соус та мясо, а також дезинфектори для рук та серветки. У місті вже оголосили, що на вихідних магазини працювати не будуть.
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Вплинув на біржі, туризм та заходи безпеки України: про спалах коронавірусу в Італії / 2 фотографии
– Був випадок, коли люди вночі втікли через блокпост, сіли на потяг і поїхали до родичів на південь. У підсумку їх спіймали і відправили на карантин разом з родичами, – розповідає жінка.
Вона також звертає увагу на те, що потяги у багатьо напрямках затримують на багатогодинних контролях.
А от на півдні, у провінції Салерно, все набагато спокійніше. Ажіотажу немає, магазини переповнені продуктами, а на вулиці практично неможливо зустріти людину у масці, розповідає Фактам житель регіону.
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Вплинув на біржі, туризм та заходи безпеки України: про спалах коронавірусу в Італії / 3 фотографии
– Єдине, я працюю у компанії з продажу овочів та фруктів. Начальних жаліється, що всі вантажі з товаром почали частіше перевіряти, вони довго стоять у чергах. Окрім того, зменшились замовлення в Італії, так і за кордон, – розповідає він.
Україна вживає додаткових заходів
Італія – один з найпопулярніших напрямків українських заробітчан. За офіційною статистикою, там перебуває 240 тис. українців – це лише ті, хто має посвідку на проживання.
Саме тому українська влада посилює заходи безпеки на кордонах.
– Уряд ухвалив рішення проводити температрурний скринінг на прямих рейсах, а також автомобільних та автобусних перевезеннях з країн, в яких зафіксовані випадки коронавірусу. Таких зараз 20, – в ексклюзивному коментарі розповів Фактам ICTV заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
В аеропортах працюватимуть епідеміологи, а от в пунктах автомобільного пропуску – прикордонники. Всі вони, запевняє Ляшко, отримають алгоритм проведення скринінгу.
– Ми рекомендуватимемо українцям та іноземним громадянам, які повертаються з країн, де було виявлено коронавірус, за перших симптомів, які схожі на гостре респіраторне захворювання, звернулись до лікаря, викликати його до себе, а не відвідували заклад охорони здоров’я, – додав він.
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Окрім того, у МЗС українцям радять тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт, де є найбільший ризик зараження.
– Зараз не високий сезон, і купівля турів – це частково раннє бронювання. Італія зараз не популярна. Максимум – це екскурсійні програми, яких не багато. Все інше – бронювання на літо, – розповідає президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч.
Хоча він наголошує – за останні кілька тижнів попит на поїздки закордон впав на 20-30%, адже туристи зайняли вичікувальну позицію.
Якщо коронавірус і далі вируватиме у популярних для українців напрямках, скасовуання турів залежатиме від декількох факторів – позиції країни, що приймає, України та туроператорів.
– У випадку з Китаєм туроператори за своєю ініціативою повертали гроші або перебронювали туристів на інші напрямки, – розповідає експерт.
$139 млрд збитків за ніч
На новини про спалах коронавірусу в Європі не могли не відреагувати фінансові ринки. Інвестори переймаються, що поширення хвороби у Європі та світі може призвести до економічних проблем.
Зокрема, акції та нафта падають в ціні. Проте вартість золота на цьому фоні зростає, хоч і не істотно – 24 лютого вартість унції підвищилась на 1%.
За підрахунками іноземних ЗМІ, в ніч з 24 на 25 лютого 500 найбагатших людей світу втратили $139 млрд через падіння індексів на фондових біржах.
Не тільки Італія, а й інші країни Європи можуть стати потенційним джерелом зараження на коронавірус. У Польщі, наприклад, вже шпиталізували чоловіка з підозрою на хворобу. А це ще одна країна, неабияк популярна серед українських заробітчан.Читайте: Милованов сказав, як можлива епідемія коронавірусу вплине на економіку України Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом - карта і хронологія Китай тестує Арбідол як препарат проти коронавірусу
Та є надія, що посилені заходи безпеки, багатотижневі підготовки та регулярний обмін досвідом з міжнародними експертами не минуть даром і дозволять Україні мінімізувати ризики зараження китайською хворобою.
Лілія ЯщенкоТеги: Італія, Коронавірус COVID-19, МОЗ УкраїниЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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