Коронавірус в Італії забрав життя вже сімох осіб. Єдина зафіксована смерть у Європі до недавнього часу була у Франції – там помер літній турист з Китаю.

Тепер же за кількістю заражень Італія стала третьою країною після Китаю та Північної Кореї.

Коронавірус в Італії сьогодні – що відомо

Італія – це країна, яка вживала найбільше заходів для непоширення вірусу. Вони ретельно перевіряли всі круїзні лайнери, проводили перевірки на кордонах.

Однак, спалах стався саме там. Сьогодні зафіксовано 283 випадки зараження на коронавірус COVID-19. Епіцентром стала північ країни, а саме провінції Ломбардія і Венето.

У перший же день спалаху, 22 лютого, десять муніципалітетів цих регіонів були ізольовані – в’їзд і виїзд з них обмежили, а за порушення правил передбачили штрафи та навіть арешти.

Втім, 25 лютого було зафіксовано перший випадок і на півдні Італії – в адміністративному центрі Сицилії, Палермо.

В пошуках нульового зараженого

Зараз медики та влада Італії намагаються встановити, як вірус потрапив к країну та хто став “нульовим зараженим”.

– Ми досі не можемо визначити нульового пацієнта. Остерігаємось нових випадків поширення, які неможливо передбачити, – зазначав голова департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі.

Перший же випадок був зафіксований у жителя передмістя Мілана. Чоловік з міста Кодоньо заразив свою дружину, друга та ще декілька осіб, з якими контактував. Та визначити, звідки він підчепив коронавірус, так і не вдалось.

Всі заходи скасовано

Через спалах хвороби з Китаю італіська влада не тільки ізольовує міста, а й скасовує масові заходи, які потенційно передбачають великі скупчення людей.

Так, було скасовано футбольні матчі серії А, достроково завершено Венеціанський карнавал, зупинено роботу опери Ла-Скала та зачинено Міланський собор.

Окрім того, обмежено і заходи на італійському Тижні моди, а бренд Giorgio Armani провів свій показ в порожній залі.

Без паніки

В мережі почали з’являтись фото з порожніми полицями у супермаркетах, а попит на продукти харчування різко збільшився. Хоча торговельні мережі запевняють – на складах продуктів достатньо.

– Якщо не піддаватись паніці, то все спокійно. Карантин у школах, садках, університетах, всі свята відмінили, Дуомо, музеї, паби, кінотеатри зачинені. Хоча на вулиці, в парках люди гуляють, – розповідає українка, що живе у Мілані.

Водночас вона відмічає – у великих супермаркетах є черги і подекуди пусті полиці. Найпопулярніші товари – паста, томатний соус та мясо, а також дезинфектори для рук та серветки. У місті вже оголосили, що на вихідних магазини працювати не будуть.