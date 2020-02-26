Як не заразитись коронавірусом: у школах і садочках проведуть інформаційну кампанію

Державна служба України з питань праці проведе інформаційну кампанію у сфері готельно-ресторанної справи, зокрема перевірятимуть транспортну галузь на предмет поінформованості щодо профілактики зараження коронавірусом.

Про це повідомив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на прес-брифінгу у середу, 26 лютого.

– Це буде Всеукраїнська кампанія, яку проведуть у двох напрямках. Представники Держпраці мають перевірити 107 тис. підприємств. Ми не усюди будемо заходити, але ті, де є найважливіше – ми зайдемо, інше проведуть інформаційну кампанію у себе на робочих місцях, – наголосив міністр.

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Милованов уточнив, що представники Держпродспоживслужби підуть у заклади дошкільної та шкільно освіти, де роз’яснять вчителям, як діяти у разі наявності симптомів захворювання у дітей.

Компанія стартує з 27 лютого і триватиме кілька тижнів. Штрафи не будуть виписуватись, це кампанія інформування, а не штрафів.

Крім того, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що температуру вимірюватимуть всім, хто прибуває в Україну з будь-якої країни світу.