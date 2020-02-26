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Як перевірити квартиру перед купівлею
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Як перевірити квартиру перед купівлею
Як перевірити квартиру перед купівлею

Як перевірити квартиру перед купівлею? Факти ICTV разом з генеральним директором Правозахисна Ліга адвокатом Олександром Малюком склали покрокову інструкцію.

КРОК 1. Знайдемо забудовника

Інформацію про забудовника можна подивитись на декількох сайтах: Lun.ua або Dom.ria, наприклад.

Вводимо назву ЖК, що нас цікавить, та знаходимо забудовника.

Далі заходимо на його сайт та дізнаємось, де розташований його офіс, чи є міські номери телефонів, які об’єкти він вже здав і як відгукуються про нього покупці.

Ця інформація допоможе зрозуміти, наскільки йому можна довіряти.

КРОК 2. Дізнаємось основну інформацію про забудовника

Якщо забудовник є юридичною особою, інформацію про нього можна знайти на сайті Мін’юсту, ввівши ЄДРПОУ.

Так можна дізнатися, коли була створена компанія, хто її засновники і який розмір статутного фонду.

КРОК 3. Перевіряємо забудовника у судовому реєстрі

Перевіряємо компанію забудовника на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Там зафіксовані всі судові справи, в яких вона брала участь.

КРОК 4. Перевіряємо компанію на Кадастровій карті

На сайті Публічної кадастрової карти України дізнаємось, кому належить ділянка і яке її цільове призначення.

Якщо в кадастрі значиться, що ділянка призначена не для будівництва багатоквартирних будинків, з таким забудовником краще не зв’язуватися.

КРОК 5. Перевіряємо документи на квартиру

Якщо з усіма попередніми пунктами все в порядку, можна звертатися до відділу продажу.

Передусім попросимо у них необхідні документи на будівництво:

  • ліцензія на будівельні роботи;
  • містобудівні умови й обмеження;
  • дозвіл на будівництво будинку;
  • документи на землю;
  • проект житлового комплексу та його експертиза;
  • декларація про початок проведення будівництва;
  • технічні умови на підключення комунікацій.

КРОК 6. Перевіряємо договір купівлі-продажу

Перш ніж підписувати договір про купівлю-продаж, вивчаємо всі умови.

У ньому мають чітко вказуватись такі пункти:

  • дата введення об’єкта в експлуатацію;
  • вартість квартири;
  • якщо оформлена розстрочка, то чітко прописаний графік внесення платежів;
  • умови розірвання договору;
  • права й обов’язки сторін.

КРОК 7. Перевіряємо квартиру перед прийманням

Уважно перевіряємо, чи виконані всі заявлені в договорі роботи та наскільки якісно.

Ось кілька моментів, на які обов’язково варто звернути увагу:

  • площа квартири повинна відповідати тій, що вказана у договорі;
  • у квартирі повинна бути організована система вентиляції;
  • склопакети повинні відповідати заявленій якості;
  • у квартирі повинна бути проведена розводка системи каналізації, опалення та електрики (якщо це передбачалося договором).

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