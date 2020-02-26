Як перевірити квартиру перед купівлею

КРОК 1. Знайдемо забудовника
Інформацію про забудовника можна подивитись на декількох сайтах: Lun.ua або Dom.ria, наприклад.
Вводимо назву ЖК, що нас цікавить, та знаходимо забудовника.
Далі заходимо на його сайт та дізнаємось, де розташований його офіс, чи є міські номери телефонів, які об’єкти він вже здав і як відгукуються про нього покупці.
Ця інформація допоможе зрозуміти, наскільки йому можна довіряти.
КРОК 2. Дізнаємось основну інформацію про забудовника
Якщо забудовник є юридичною особою, інформацію про нього можна знайти на сайті Мін’юсту, ввівши ЄДРПОУ.
Так можна дізнатися, коли була створена компанія, хто її засновники і який розмір статутного фонду.
КРОК 3. Перевіряємо забудовника у судовому реєстрі
Перевіряємо компанію забудовника на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Там зафіксовані всі судові справи, в яких вона брала участь.
КРОК 4. Перевіряємо компанію на Кадастровій карті
На сайті Публічної кадастрової карти України дізнаємось, кому належить ділянка і яке її цільове призначення.
Якщо в кадастрі значиться, що ділянка призначена не для будівництва багатоквартирних будинків, з таким забудовником краще не зв’язуватися.
КРОК 5. Перевіряємо документи на квартиру
Якщо з усіма попередніми пунктами все в порядку, можна звертатися до відділу продажу.
Передусім попросимо у них необхідні документи на будівництво:
- ліцензія на будівельні роботи;
- містобудівні умови й обмеження;
- дозвіл на будівництво будинку;
- документи на землю;
- проект житлового комплексу та його експертиза;
- декларація про початок проведення будівництва;
- технічні умови на підключення комунікацій.
КРОК 6. Перевіряємо договір купівлі-продажу
Перш ніж підписувати договір про купівлю-продаж, вивчаємо всі умови.
У ньому мають чітко вказуватись такі пункти:
- дата введення об’єкта в експлуатацію;
- вартість квартири;
- якщо оформлена розстрочка, то чітко прописаний графік внесення платежів;
- умови розірвання договору;
- права й обов’язки сторін.
КРОК 7. Перевіряємо квартиру перед прийманням
Уважно перевіряємо, чи виконані всі заявлені в договорі роботи та наскільки якісно.
Ось кілька моментів, на які обов’язково варто звернути увагу:
- площа квартири повинна відповідати тій, що вказана у договорі;
- у квартирі повинна бути організована система вентиляції;
- склопакети повинні відповідати заявленій якості;
- у квартирі повинна бути проведена розводка системи каналізації, опалення та електрики (якщо це передбачалося договором).