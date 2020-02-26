Як перевірити квартиру перед купівлею

Інформацію про забудовника можна подивитись на декількох сайтах: Lun.ua або Dom.ria, наприклад.

Вводимо назву ЖК, що нас цікавить, та знаходимо забудовника.

Далі заходимо на його сайт та дізнаємось, де розташований його офіс, чи є міські номери телефонів, які об’єкти він вже здав і як відгукуються про нього покупці.

Ця інформація допоможе зрозуміти, наскільки йому можна довіряти.