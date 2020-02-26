З 25 лютого співробітники Держприкордонслужби розпочали температурний скринінг осіб, які прямують на в’їзд в Україну.
Першим таким пунктом пропуску стала Тиса, що на кордоні з Угорщиною, де протягом доби прикордонники здійснили перевірку температури тіла у понад 2 100 осіб.
– Наразі ухвалено рішення силами Державної прикордонної служби та Міністерством охорони здоров’я проводити температурний скринінг усіх громадян, як прибувають на територію України.
Зокрема, він здійснюватиметься для громадян, які слідують в Україну з будь-якої країну світу, як авіасполученням, так і через усі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України, – повідомили у Держприкордонслужбі.
-
Як проходить температурний скринінг на кордоні України / 5 фотографий
Читайте: У евакуйованих з Китаю коронавірусу немає – МОЗ отримав результати тестів
Також у службі додали, що ситуація на кордоні перебуває під контролем у цілодобовому режимі.
– Продовжується мобілізація всіх необхідних ресурсів, зокрема щодо забезпечення приладами для вимірювання температури та засобами індивідуального захисту.
У випадку фіксації на кордоні людини із підвищеною температурою та початковими ознаками захворювання – її одразу ж направлять на додаткове обстеження.
Нагадаємо, МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію через спалах коронавірусу Covid-19 в країні.
Фото: Держприкордонслужба
Джерело: ДержприкордонслужбаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
-