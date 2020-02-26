









Як проходить температурний скринінг на кордоні України / 5 фотографий

Читайте: У евакуйованих з Китаю коронавірусу немає – МОЗ отримав результати тестів

Також у службі додали, що ситуація на кордоні перебуває під контролем у цілодобовому режимі.

– Продовжується мобілізація всіх необхідних ресурсів, зокрема щодо забезпечення приладами для вимірювання температури та засобами індивідуального захисту.

У випадку фіксації на кордоні людини із підвищеною температурою та початковими ознаками захворювання – її одразу ж направлять на додаткове обстеження.

Нагадаємо, МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію через спалах коронавірусу Covid-19 в країні.

Фото: Держприкордонслужба