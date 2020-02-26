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Факти / Україна / Суспільство

Як проходить температурний скринінг на кордоні України

З 25 лютого співробітники Держприкордонслужби розпочали температурний скринінг осіб, які прямують на в’їзд в Україну.

Першим таким пунктом пропуску стала Тиса, що на кордоні з Угорщиною, де протягом доби прикордонники здійснили перевірку температури тіла у понад 2 100 осіб.

– Наразі ухвалено рішення силами Державної прикордонної служби та Міністерством охорони здоров’я проводити температурний скринінг усіх громадян, як прибувають на територію України.

Зокрема, він здійснюватиметься для громадян, які слідують в Україну з будь-якої країну світу, як авіасполученням, так і через усі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України, – повідомили у Держприкордонслужбі.

Як проходить температурний скринінг на кордоні України / 5 фотографий

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Також у службі додали, що ситуація на кордоні перебуває під контролем у цілодобовому режимі.

– Продовжується мобілізація всіх необхідних ресурсів, зокрема щодо забезпечення приладами для вимірювання температури та засобами індивідуального захисту.

У випадку  фіксації на кордоні людини із підвищеною температурою та початковими ознаками захворювання – її одразу ж направлять на додаткове обстеження.

Фото: Держприкордонслужба

Джерело: Держприкордонслужба

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