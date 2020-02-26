Залучення інвестицій в Україну у фокусі форуму Level UP Ukraine 2020

21 лютого в Києві відбувся форум Level UP Ukraine 2020, що є майданчиком взаємодії бізнесу, влади та суспільства для трансформації української економіки та її переходу на інноваційну платформу.

На форумі було проведено прес-конференцію В очікуванні інвестицій: які галузі економіки України найбільш привабливі для інвестицій?

– Форум у Давосі засвідчив реальне підвищення інтересу до України в міжнародного бізнесу. Фонд держмайна розробив інвестиційне меню, де є пропозиції для інвесторів з різними фінансовими можливостями. У 2020 році на приватизацію буде виставлено від 300 до 500 державних підприємств, в тому числі 5 об’єктів, які входять до переліку “великої приватизації”, – заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Також він підкреслив, що Фонд держмайна активно комунікує з правоохоронними структурами, перекриваючи корупційні схеми.

Сенниченко навів приклад нещодавньої спецоперації НАБУ із затримання осіб, які пропонували йому хабар в розмірі $5 млн за проведення кадрових перестановок в керівній ланці Одеського припортового заводу.

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Джейсон Пелмар, керівник регіонального офісу IFC в Україні, сказав наступне:

– З початку 2000-х років IFC реалізувала проекти в Україні на $3 млрд. Вагомим кроком до співпраці також є передача в концесію закордонним інвесторам морських портів Херсон і Ольвія. Ми будемо раді, якщо цей досвід пошириться й на інші галузі економіки.

Автор проекту Level UP Ukraine Наталія Ульянова запевнила, що практика концесійних конкурсів позитивно вплине на розвиток української економіки.

Грігол Катамадзе, співорганізатор форуму Level UP Ukraine та Президент Асоціації платників податків України, наголосив на важливості посилення захисту прав власності, без чого на інвестиції можна не розраховувати.

Форум Level UP Ukraine 2020 став наймасштабнішим заходом за всю свою історію: його відвідали близько 600 учасників та 30 спікерів з різних куточків світу.

До слова, у Міністерстві фінансів повідомляли, що дешеві кредити для бізнесу зможуть отримати 50 тис. позичальників.