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Факти / Україна

+7 і дощі зі снігом: прогноз погоди в Україні на вихідні (КАРТА)

У суботу, 29 лютого, суха погода зберігатиметься тільки у західних областях. В інших регіонах країни очікуються опади.

У західних областях температура коливатиметься від +3-6° вдень і від -1° до +2° вночі. Зокрема, мінусова температура вночі очікується у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

Мокрий сніг з дощем прогнозують у північних, центральних, східних і південних областях.

Температура повітря у цих регіонах становитиме до +6° вдень і від -1° до +3° вночі.

Погода на вихідні в Україні 29 лютого і 1 березня

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У неділю, 1 березня, опади перемістяться у західні регіони. Дощитиме у всіх областях. Температура повітря вдень становитиме +5-7° і -1…-3° вночі.

У північних і центральних регіонах без опадів. Вдень очікується +4-6°, вночі до -3°.

У південних і східних областях від +4° до +8° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до -1…-2°.

Погода на вихідні в Україні 29 лютого і 1 березня

До слова, через циклон Зехра в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг. Коли варто очікувати потепління, можна прочитати в нашому матеріалі.

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