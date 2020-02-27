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Факти / Україна

Борщ та ковбаса: Скалецька показала чим годують в санаторії в Нових Санжарах

Глава міністерства охорони здоров’я України Зоряна Скалецька опублікувала фото обіду в санаторії Нацгвардії у Нових Санжарах, де знаходяться на обсервації громадяни евакуйовані з Уханя (Китай).

На фотографіях міністра можна побачити борщ зі сметаною, плов з м’ясом та салат з капусти.

Читайте: У захисному костюмі і разом з медиками: Скалецька відвідала евакуйованих з Китаю

– А зараз у нас обід. З борщем, який надає сил працювати далі, – написала Скалецька.

Раніше Факти ICTV писали, що Зоряна Скалецька в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах живе у таких само умовах, як і евакуйовані з Китаю.

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