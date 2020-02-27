Через коронавірус сповільнюється торгова інтеграція з Китаєм – Кулеба

У торговій інтеграції України з Китаєм спостерігається уповільнення через ситуацію з поширенням коронавірусу Covid-19.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

– Ситуація з коронавірусом уповільнює багато процесів. Нам потрібні інвестиції, відкриття нових промислових об’єктів. Ми могли б уже динамічно говорити про це з Китаєм, але зараз тільки активно опрацьовуємо проекти з нашого боку, – пояснив Кулеба.

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Віце-прем’єр-міністр сподівається, що найближчим часом ситуація з поширенням захворювання стабілізується, і він зможе відвідати Китай у першій половині року.

Уповільнює багато процесів😕Нам потрібні інвестиції, відкриття нових промислових об’єктів. Ми могли б вже динамічно говорити про це з Китаєм, але поки лише активно пропрацьовуємо проекти з нашого боку. Утім, сподіваюся, ситуація стабілізується і у 1му півріччі я зможу відвідати🇨🇳 https://t.co/2kztMdDciI — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2020

Нагадаємо, станом на 27 лютого у світі зафіксували 82,5 тис. випадків захворювання новим типом коронавірусу. Він впливає не тільки на життя країн, але і їхню економіку.

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов уже розповів про те, які позитивні і негативні наслідки може мати епідемія коронавірусу для економіки України.

Джерело: Дмитро Кулеба