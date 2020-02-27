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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар здорожчав на 11 копійок: курс валют на 27 лютого

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на четвер, 27 лютого.

Курс долара США зріс на 11 копійок і встановлений на рівні 24,64 грн за одиницю валюти.

НБУ також підвищив курс євро – до 26,8 грн, тобто європейська валюта здорожчала на 20 копійок.

Читайте: Чому гривня падає після стрімкого зростання – НБУ назвав причини

Курс валют в Україні 27 лютого 2020:

  • $1 – 24,64 грн;
  • €1 – 26,8 грн;
  • 1 польський злотий – 6,21 грн;
  • 10 російських рублів – 3,76 грн.

Факти ICTV також писали про те, який курс долара на лютий 2020 року прогнозують аналітики.

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