Національний банк України встановив офіційний курс гривні на четвер, 27 лютого.
Курс долара США зріс на 11 копійок і встановлений на рівні 24,64 грн за одиницю валюти.
НБУ також підвищив курс євро – до 26,8 грн, тобто європейська валюта здорожчала на 20 копійок.
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Курс валют в Україні 27 лютого 2020:
- $1 – 24,64 грн;
- €1 – 26,8 грн;
- 1 польський злотий – 6,21 грн;
- 10 російських рублів – 3,76 грн.
Факти ICTV також писали про те, який курс долара на лютий 2020 року прогнозують аналітики.
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