Коронавірус на Одещині: жодну з трьох підозр не підтвердили

В Одеській області від початку епідемії коронавірусу було зафіксовано три підозри на новий вірус – жодна не підтвердилася.

За словами директора Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Віталія Гончарова, одну людину з підозрою на коронавірус виявили в аеропорту Одеси, ще двоє – звернулись самостійно.

– У випадку підозри на коронавірус людина буде ізольована, здійснюватиметься відбір матеріалу для проб спочатку на грип та ГРВІ. Ці матеріали доставлять в імуновірусологічну лабораторію Одеського центру з метою виключення коронавірусу, – зазначив Гончаров.

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Він додав, що для дослідження на грип та ГРВІ потрібна одна доба, а на перевірку матеріалу на коронавірус – близько 2-3 днів.

– Людей, які прибувають з потенційно небезпечних країн, зокрема Китаю, ми опитуємо, беремо домашні адреси і телефони – проводимо епіднагляд. Є й інші симптоми – кашель, пітливість, задишка, блідий вигляд, слабкість – цілий комплекс, крім температури. Ми їх досліджуємо і виявляємо, – зазначив лікар-епідеміолог санітарно-карантинного відділу аеропорту Одесса Ігор Гринчук.

Нагадаємо, з 25 лютого співробітники Держприкордонслужби розпочали температурний скринінг осіб, які прямують на в’їзд в Україну.