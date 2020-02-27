МОЗ визначило список контактних осіб при коронавірусі

МОЗ визначило список контактних осіб, засобів індивідуального захисту, а також алгоритм, діагностику та лікування коронавірусу.
Контактною особою буде вважатися:
- медпрацівник, який надає пряму медичну допомогу пацієнтам з Covid-19;
- людина, яка відвідує пацієнта, хворого на коронавірус або знаходиться з ним в одному приміщенні;
- людина, яка працює з хворим;
- особа, яка їхала з хворим в будь-якому транспорті;
- людина, яка проживає з ним в одному будинку протягом 14 днів після появи симптомів.
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Контактним особам рекомендується обмежувати подорожі і пересування.
Також МОЗ визначило список засобів індивідуального захисту, серед яких:
- рукавички для огляду;
- щиток для лица;
- захисні окуляри;
- хірургічна маска;
- халат.
До слова, в Україні розглядають можливість введення самоізоляції в квартирах людей, у яких виявили підозру на новий тип коронавірусу Covid-19.