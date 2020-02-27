МОЗ визначило список контактних осіб при коронавірусі

МОЗ визначило список контактних осіб, засобів індивідуального захисту, а також алгоритм, діагностику та лікування коронавірусу.

Контактною особою буде вважатися:

медпрацівник, який надає пряму медичну допомогу пацієнтам з Covid-19;

людина, яка відвідує пацієнта, хворого на коронавірус або знаходиться з ним в одному приміщенні;

людина, яка працює з хворим;

особа, яка їхала з хворим в будь-якому транспорті;

людина, яка проживає з ним в одному будинку протягом 14 днів після появи симптомів.

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Контактним особам рекомендується обмежувати подорожі і пересування.

Також МОЗ визначило список засобів індивідуального захисту, серед яких:

рукавички для огляду;

щиток для лица;

захисні окуляри;

хірургічна маска;

халат.

До слова, в Україні розглядають можливість введення самоізоляції в квартирах людей, у яких виявили підозру на новий тип коронавірусу Covid-19.