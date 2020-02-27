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Факти / Україна

МОЗ визначило список контактних осіб при коронавірусі

МОЗ визначило список контактних осіб, засобів індивідуального захисту, а також алгоритм, діагностику та лікування коронавірусу.

Контактною особою буде вважатися:

  • медпрацівник, який надає пряму медичну допомогу пацієнтам з Covid-19;
  • людина, яка відвідує пацієнта, хворого на коронавірус або знаходиться з ним в одному приміщенні;
  • людина, яка працює з хворим;
  • особа, яка їхала з хворим в будь-якому транспорті;
  • людина, яка проживає з ним в одному будинку протягом 14 днів після появи симптомів.

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Контактним особам рекомендується обмежувати подорожі і пересування.

Також МОЗ визначило список засобів індивідуального захисту, серед яких:

  • рукавички для огляду;
  • щиток для лица;
  • захисні окуляри;
  • хірургічна маска;
  • халат.

До слова, в Україні розглядають можливість введення самоізоляції в квартирах людей, у яких виявили підозру на новий тип коронавірусу Covid-19.

Джерело: МОЗ

Фото: Unsplash

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